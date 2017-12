Emile Mpenza kijkt terug op zijn turbulente loopbaan met geld en vrouwen: "Ik was de Nainggolan van mijn tijd"

Momenteel zijn er aanvallers op overschot bij de Rode Duivels. In de jaren 90 was het anders en zoog de beloftevolle Emile Mpenza alle aandacht naar zich toe.

De carrière van Mpenza, nu 39, schoot als een komeet de lucht in. “Je moet het meegemaakt hebben om het te kunnen beschrijven”, kijkt hij in Het Nieuwsblad terug op zijn loopbaan. “Het geld, de vrouwen, dat is moeilijk te bestieren als je nergens op voorbereid bent. Ik was de Nainggolan van mijn tijd. Als ik uitging, zag ik ook andere spelers. Maar ik werd meer met de vinger gewezen dan anderen."

"Waarom? Wellicht omdat ik anders was. Wat is het probleem tussen Martinez en Nainggolan? Dat hij graag een stapje zet? Een sigaret hier, een glas daar? Zo zijn er nog. Alleen is het van hem geweten. Neem die zaken weg en er is toch geen probleem? In Rome kan je volgens mij geen resul­taten blijven hebben als je jezelf niet soigneert. Anders ben je toch heel de tijd geblesseerd. En hij is het praktisch nooit."

Imago

Volgens Mpenza spelen er ook andere zaken. "Ik vraag me af of het niet simpelweg zijn imago is. Nochtans heb je zo'n spelers nodig. Het zijn jongens die veel aandacht naar zich toe trekken, maar als teamgenoot laten ze jou nooit laten vallen. Zoals Marc Wilmots bij ons. Al had die een iets ander voorkomen. (lacht) Stel je voor dat Nainggolan in mijn tijd had gespeeld. Met al die tatoeages. Hij werd geëxecuteerd.”