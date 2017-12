Zwak Genk geraakt niet ook niet voorbij hekkensluiter Eupen

Foto: © photonews

Racing Genk heeft na nederlagen tegen Standard en KV Mechelen zaterdagavond op eigen veld niet kunnen winnen tegen Eupen. Het is nu afwachten of het bestuur het vertrouwen nog behoudt in Albert Stuivenberg.

Albert Stuivenberg voerde slechts één wijziging door aan het elftal dat vorige week een wanprestatie neerzette in Mechelen: Maehle nam de plaats van Mata in. Bij Eupen bracht Claude Makelele Afif aan de aftrap.

Duizenden zitjes bleven leeg in de Luminus Arena. Daar zullen het koude weer en de tegenvallende resultaten voor iets tussenzitten. En de thuisblijvers kregen overschot van gelijk. Genk kon opnieuw zijn wil niet opleggen. Te weinig tempo, geen creativiteit, geen beleving.

We moesten liefst 39 minuten wachten op de eerste hoekschop uit de partij. Geen enkele uitgespeelde kans, een individuele actie dan maar. Zhegrova haalde van ver uit en verschalkte zo Van Crombrugge. Genk met een gevleide voorsprong de rust in, dachten we.

Dat was buiten het ongelooflijke knoeiwerk bij de Smurfen achterin gerekend. Een misverstand tussen Vukovic en Malinoskyi, Luis Garcia nam het late sinterklaasgeschenk in dank aan en stelde voor de pauze nog gelijk. (1-1)

De tweede helft bracht amper beterschap. Eupen bleef goed in de organisatie en bleef ook zonder veel moeite overeind. Siebe Schrijvers verraste Van Crombrugge bijna met een vrijschop en aan de overkant was er een knal van Ocansey.

Het bleef 1-1 na een teleurstellende partij, al waren er nog goede kansen voor Schrijvers en Aidoo in het slot. Racing Genk stelde opnieuw teleur en kon in eigen huis geen afstand nemen van de hekkensluiter. Het won amper 2 wedstrijden in de eigen Luminus Arena dit seizoen. We vragen ons af hoeveel krediet Stuivenberg nog heeft na de recente 1 op 9 en het slechte spel.