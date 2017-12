🎥 Strijdend West Ham zet Hazard en Courtois een neus

Chelsea is er niet in geslaagd om de wedstrijd tegen voorlaatste West Ham United met een driepunter af te sluiten. Een stevig West Ham United hield stand.

Het was Marko Arnoutovic die met een heel vroege goal voor de 1-0 voorsprong zorgde. Bekijk hieronder het doelpunt. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Hazard gaf in de partij niet thuis en kon de wedstrijd niet openbreken voor zijn team. West Ham trok ook massaal terug. Opvallend was ook het tijdrekken van assistent Stuart Pearce, dat zou wel nog eens en staartje krijgen. Met een 2-1 verlies bij City en een 1-0 zege tegen Chelsea, is David Moyes alvast goed begonnen.