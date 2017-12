Van Holsbeeck dacht Weiler op het goeie spoor te zetten: "Maar dat hebben we verkeerd ingeschat"

Herman Van Holsbeeck heeft niet echt de makkelijkste job ter wereld. In Anderlecht eisen de fans alles: resultaten en mooi voetbal. En dan is de keuze van de trainer heel belangrijk, dat beseft hij nu ook. René Weiler schoot zichzelf daarbij in de voet...

Weiler komt uit een andere cultuur en was onwetend over hoe het werkte bij Anderlecht. "Die begreep er niets van. Hij zag dat hij kampioen was geworden en toch werd hij afgemaakt in de pers. Hij zag hoe hij 0-1 voorkwam in Kortrijk en toch werd hij buitengeroepen", vertelt Van Holsbeeck in HLN.

"Dat ís niet normaal. Maar dat is Anderlecht... We hebben in de zomer gedacht: 'Als we meer voetballend vermogen in de ploeg stoppen - Kums, Onyekuru, Gerkens... -, zal de trainer niet anders kúnnen dan zijn filosofie wat aanpassen. Maar dat hebben we verkeerd ingeschat. Je mag nóg zo veel resultaten halen, als dat niet gepaard gaat met goed voetbal..."

Champions League

Maar ook voor Van Holsbeeck is het resultaat steeds belangrijker geworden. "De financiële afstand tussen Champions League en Europa League is steeds groter geworden. Ik zeg je nu al dat volgend seizoen 10 miljoen euro meer wordt gepompt in de Champions League dan dit jaar het geval is - ja, dan moet je maken dat je erbij bent."