Spannende wintermercato in Anderlecht: kern al niet te breed en dan willen er nog weg

Foto: © photonews

Als je de kern van Anderlecht er zo eens bijneemt, is die echt wel niet te groot. En de wintermercato dreigt ook weer een spannende te worden. Herman Van Holsbeeck zal zijn best moeten doen om Vanhaezebrouck meer opties te geven, want enkele spelers willen ook vertrekken.

24 spelers A-kernspelers waaronder Boy De Jongh, Hannes Delcroix, Robert Beric en Emmanuel Sowah, die amper of niet in actie kwamen. Dan blijf je over met 20 spelers, veel overschot is dat niet. Die laatste twee zouden trouwens ook tijdens de wintermercato andere oorden kunnen opzoeken.

Beric wil spelen en ziet dat niet meer gebeuren bij Anderlecht. Sowah - al een hele tijd geblesseerd - zou ook graag uitgeleend worden om na januari ergens een basisplaats te kunnen afdwingen.

Stanciu weg? Obradovic weg? Obradovic weg? Sowah weg?

Daarnaast zijn er met Nicolae Stanciu en Ivan Obradovic al zeker twee die in januari hun situatie gaan evalueren. En dan begint het pas echt een probleem te worden. Dat zou betekenen dat Herman Van Holsbeeck in januari minstens al vier spelers moet aantrekken.

Misschien dan geen spits - al zijn we wel quasi zeker dat er eentje zal bijkomen ondanks de beweringen van Vanhaezebrouck - maar in de verdediging en op de flanken mag er gerust ook iets bij. De mercato in Neerpede belooft dit jaar extra spannend te worden. Van Holsbeeck zal nog eens alles uit de kast moeten halen.