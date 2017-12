Antwerp heeft zijn hoofddoel voltooid: "We zijn gered"

Voor het eerst sinds 15 oktober heeft Antwerp nog een keertje op de Bosuil kunnen winnen. Een deugddoende zege, die de promovendus zelfs iets steviger in de top zes houdt. "Moeskroen was vandaag van hetzelfde niveau als wij", waren de eerste woorden van Laszlo Bölöni.

De Antwerp-trainer bleef ondanks de verrassend sterke start in 1A beamen dat de degradatie vermijden het hoofddoel bleef. Maar intussen telt The Great Old al 28 punten en staan ze op de vijfde plaats.

"Misschien winnen we de wedstrijd wel omdat er een voetbalgod is

"Misschien winnen we de wedstrijd wel omdat er een voetbalgod is", verklaarde Bölöni op de persbabbel. "Maar ik moet mijn spelers in elk geval feliciteren omdat ze bleven op zoek gaan naar de winning goal. Die hadden we nodig, want ik geloof dat we vandaag gered zijn en dat was toch ons hoofddoel."

Niet alleen rozengeur en maneschijn

Antwerp kan zelfs naar boven kijken in plaats van naar onder. "Ik vraag me af of we niet te snel gegroeid zijn. Het doet natuurlijk plezier, maar ik zie ook de kwaliteiten bij de andere ploegen in de top zes. Het blijft voor ons moeilijk om thuis te winnen en offensief missen we wat stabiliteit", besloot de trainer.