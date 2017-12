Antwerp verstevigt plaats in top 6 met bikkelharde thuiszege tegen ongelukkig Moeskroen

Antwerp heeft zaterdagavond met 1-0 gewonnen van Moeskroen. Ze pakken zo hun derde thuiszege op de Bosuil en blijven in de top zes van het klassement. Moeskroen blijft intussen achter met al tien wedstrijden zonder winst.

Beide coaches moesten voor dit weekend een grote puzzel ineenleggen. Bölöni miste zes spelers, Rednic maar liefst tien.

Hard tegen onzacht

Na het openingskwartier kregen drie spelers al een gele kaart onder hun neus geduwd. Een duidelijke indicatie van de toon voor deze wedstrijd, want van inhouden was langs geen enkele kant sprake op de Bosuil.

Ook aan kansen geen gebrek. Amallah passeerde Bolat en maakte snel de openingstreffer, maar hij nam de bal sluw mee met de hand. Uitstekend gezien van scheidsrechter Put. Een tiental minuten later liet hij wel een steek vallen, want Antwerp had gerust een penalty verdiend voor een trekfout op Van Damme.

The Great Old ging steeds meer naar voren, maar dan was daar plots Moeskroen met een gigakans. Awoniyi zag een afgeweken schot op de paal belanden. Met een prachtige vrije trap van Hairemans en een al even mooie redding van Butez gingen we de rust in.

Hairemans deed zijn kunstje na de rust nog eens over. Hij trapte nipt naast de kruising en doordat zijn bal het zijnet raakte zagen vele supporters hier een doelpunt. Nadien kreeg Antwerp steeds meer overwicht, Moeskroen kon alleen nog gevaar brengen via Awoniyi.

De Bosuil ontploft

In minuut 71 kwam er dan toch de verlossing voor de Bosuil. Bolat zette een snelle counter op gang met zijn uittrap, uit een daaropvolgende corner kopte Van Damme eerst nog tegen de paal, maar kapitein Haroun stond klaar om van dichtbij binnen te leggen: 1-0 voor Antwerp.

Moeskroen kwam nog dicht bij de gelijkmaker, onder andere met een tweede poging van Govea die op het doelkader belandde. Maar Antwerp speelde de match rustig uit en pakt zo zijn derde thuiszege van het seizoen.