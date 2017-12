Rode Duivel die de bank verwarmt lijkt op weg naar Belgenenclave in het buitenland

Foto: © photonews

Voor veel potentiële Rode Duivels begint de tijd te dringen. Ze moeten spelen bij hun club om kans te maken op het WK in Rusland. Zo ook voor Kevin Mirallas, die momenteel amper van de bank komt bij Everton.

En de flankaanvaller lijkt een transfer te overwegen in januari. Zijn ex-club Olympiakos toont interesse en Mirallas wou vorige zomer al terugkeren naar de Griekse topclub. Toen wou Everton hem echter niet laten gaan.

Maar in de Cypriotische pers heeft Mirallas nu laten verstaan dat een deal op komst is. Hij moet ook, want bij Everton verwarmt hij enkel nog de bank. Hij zou er in ieder geval terechkomen bij heel wat bekend volk, want bij Olympiakos spelen ook al Proto, Engels, Gillet, Vadis Odjidja en Carcela.