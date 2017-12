Oostende mist 'talisman Coucke', KV Mechelen profiteert met levensbelangrijke driepunter

Foto: © photonews

KV Mechelen is weer wat verder weggeraakt uit het degradatiemoeras. Het won zuinig bij KV Oostende en komt zo zelfs tot op een puntje van de Kustboys. Zonder talisman Coucke pakt Oostende zo 0 op 6 en mist het de aansluiting met de linkerkolom.

Lombaerts plots tóch tussen de lijnen

Rits zet bezoekers op voorsprong in matige eerste helft

Oostende komt opzetten na de pauze

Zowel KV Oostende als KV Mechelen waren de voorbije weken aan een revival bezig en wilden dan ook graag nog eens drie punten toevoegen aan het puntenarsenaal. De thuisploeg om - wie weet - opnieuw in de buurt van play-off 1 te komen, de bezoekers om het degradatiespook wat verder van zich af te houden.

No Coucke ...

Opvallend: KV Oostende kwam dan toch met Nicolas Lombaerts aan de aftrap. Die zat geblesseerd niet in de wedstrijdselectie, maar de medische staff wist hem toch op te lappen vanwege de afwezigheden van Rozehnal, Bossaerts en de geschorste Tomasevic. Bij Mechelen geen grote verrassingen, ook El Messaoudi - vrijgesproken na zijn uitsluiting vorige week - kon starten in de basis.

Marc Coucke gaf vooraf te kennen niet in de spionkop te kunnen plaatsnemen, dus roken de bezoekers meteen hun kans zonder de talisman van de Kustboys. In een erg matige eerste helft moesten we alles bij elkaar drie fases onthouden: een knappe redding van Coosemans op Vandendriessche, een dito parade van Dutoit op Bandé na een heerlijke actie van het goudhaantje.

Sorry @KustboysKVO, niet in de C vandaag. Zoals velen beginnende bronchitis, Dr is duidelijk: vandaag voetbal = week bed.

Dus verzorgen, pilletjes pakken en tv.

Schreeuwen jullie eendrachtig en luid Kvo nr zege 🙏🙏🙏💪💪, dinsdag ikke terug vr Cupmatch.

Laat jullie horen!!!!! — Marc Coucke (@CouckeMarc) December 9, 2017

... No Party

En een doelpunt, want vijf minuten voor de koffie kon Bandé de opening vinden op Matthys, die in een tijd Rits wist te bereiken. Die kon van dichtbij de bal voorbij Dutoit knuffelen, meteen goed voor een voorsprong aan de rust. Oostende wist dat het zou moeten gaan komen na de koffie, maar had daar in het eerste kwartier de nodige pech bij dat het altijd nét iets te kort kwam in de bezoekende box.

Tim Matthys verstapte zich iets voor het uur en werd van het veld gedragen op een draagberrie, mogelijk heeft hij een ernstige enkelblessure - een domper op de feestvreugde van de bezoekende fans op dat moment. Zij staken hem dan ook een hart onder de riem.

De thuisploeg ging steeds meer druk zetten, maar tot erg veel kansen leidde dat niet. Siani was de drijvende kracht die Coosemans tot een redding dwong, terwijl aan de overkant Bandé, Kolovos & co vergaten gebruik te maken van de vrijgekomen ruimte in de omschakeling. De 0-1 bleef ondanks een slotoffensief op het bord, waardoor Mechelen een reuzenzaak doet in het klassement en tot op een puntje van de Kustboys komt.