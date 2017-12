Knap! Kastje van clubicoon Wasyl zal bij Anderlecht nooit verdwijnen

De kastjes in de kleedkamer van Anderlecht dragen de naam van een speler uit de huidige kern. De verhuurde jongens hebben eveneens nog steeds een hokje, net als Marcin Wasilewski.

En dat is opvallend, want Wasyl trok in 2013 de poort van het Constant Vanden Stockstadion achter zich dicht.

Toch zal de locker van de Poolse verdediger nooit verdwijnen. Het kastje blijft de naam van Wasyl dragen als eerbetoon voor het clubicoon, meldt Het Laatste Nieuws.

De 37-jarige Wasilewski vocht terug na een dubbele open beenbreuk die hij opliep tijdens een Clasico tussen Anderlecht en Standard. De voormalige international voetbalde van 2007 tot 2013 voor paars-wit.