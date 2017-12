Verrassend: jarige Marcq er niet bij ondanks ontbreken Esiti

Dankzij de schorsing van Anderson Esiti, die in een geweldige vorm steekt, leek er een kans te komen voor Damien Marcq. Toch zal de Fransman ook nu weer in de tribune zitten.

Marcq is immers niet opgenomen in de selectie voor morgen. Een snelle rekensom leert ons dat er nochtans zeven Belgen in de selectie zitten. Puur reglementair had Marcq er dus kunnen bijzijn.

We rekenen morgen op deze Buffalo's om onze plaats in PO I te verdedigen! #gntkvk #jpl #cobw pic.twitter.com/iotQgF1FD6 — KAA Gent (@KAAGent) December 8, 2017

De afwezigheid van Esiti was gisteren een thema op de persconferentie, toen was nog niet bekend dat Marcq niet in de selectie zou zitten. "Mijn groep kan dat opvangen. Jullie hebben al gezien dat ik daar ook al Damien Marcq gezet heb", aldus Vanderhaeghe toen.

Met Marcq zelf gaat het volgens de coach goed. "Hij blijft hard werken en is positief elke training. Het is natuurlijk een keuze die ik moet maken." En die keuze lijkt Birger Verstraete te worden. "Ik heb nog Birger Verstraete achter de hand mét extra motivatie omdat het tegen Kortrijk is." Jammer voor Marcq, zeker in zijn verjaardagsweekend.