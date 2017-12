Standard-middenvelder komt goed weg na gruwelijke overtreding: "Ik was bang dat mijn been gebroken was"

Foto: © photonews

Waasland-Beveren hield vrijdagavond de drie punten thuis tegen Standard, maar het team van Philippe Clement had al vroeg in de match met zijn tienen moeten staan. Victorien Angban ging fors door op het been van Uche Abgo en ontsnapte aan rood.

De ex-middenvelder van STVV verzamelde in de Belgische competitie al heel wat gele en rode kaarten, maar dit was duidelijk donkerrood. Angban en Waasland-Beveren mochten van geluk spreken dat scheidsrechter Jan Boterberg zich mild toonde met een geel karton.

"Ik begrijp niet waarom de scheidsrechter geen rode kaart trok", aldus Agbo na de wedstrijd. "Iedereen heeft de beelden gezien en die zijn toch duidelijk. Zo'n tackle verdient een rode kaart. Ik voelde mijn been draaien en ik dacht dat mijn been gebroken was. Ik was echt bang."