Over en out voor Hart? Clausule City kost doelman basisplaats

Het lot van Joe Hart bij West Ham United zou weleens bezegeld kunnen zijn door Manchester City, zijn moederclub. De voormalige golden boy van City mocht niet spelen in de onderlinge partij op een wel heel slecht moment.

Het was immers de eerste match onder nieuwbakken manager David Moyes, daar in het Etihad Stadium. Die moest noodgedwongen de Spaanse doelman Adrian, een leeftijdsgenoot van Hart, tussen de palen zetten.

Adrian deed het goed en bleef ook tegen Chelsea in doel. Daar deed hij het alweer uitstekend. Hij hield de nul en zorgde zo mee voor de 1-0 zege tegen Hazard en co. Het kan zomaar over en out zijn voor Hart dit seizoen.

Slecht moment

Dat is iets wat hij kan missen als kiespijn. Na zijn exit in mineur bij City via een uitleenbeurt aan Torino, moest dit zijn grote terugkeer in het Engelse voetbal worden. Maar net als West Ham zelf, had Hart het moeilijk. Hij is de meest gepasseerde doelman in de Premier League dit seizoen.