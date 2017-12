Mogi Bayat over zijn soms stekende tweets: "Dat was incompetentie, of zelfmoord, of de twee"

Mogi Bayat is een actieve twitteraar. De manager die in België quasi overal een vinger in de pap heeft, schuwt ook de straffe uitspraken niet. Zoals toen hij Yannis Anastasiou op de korrel nam toen die Jérémy Perbet niet gebruikte.

Bayat gaf de Griek toen een stevige veeg uit de pan. "Als je coach bent van een kleine club, zoals Kortrijk, en je gebruikt een doelpuntenmaker als Perbet niet, dat is zelfmoord", legt Bayat uit in La Dernière Heure. "Of incompetentie. Of de twee."

Toen Bölöni deze week in La Tribune Sa Pinto met een heerlijke quote op zijn plaats zette, had hij zijn telefoon ook al vast. "Ik wou een tweet maken om Laszlo te complimenteren voor zijn magnifieke prestatie op tv. Maar ik heb hem gebeld om het hem persoonlijk te zeggen. Hij was intelligent, grappig, cynisch en steeg boven de rest uit."

Anderlecht op de korrel

Maar zou hij ook Anderlecht op de korrel durven nemen? "Tuurlijk, waarom niet? Het is waar dat ik manager ben van Vanhaezebrouck en verschillende spelers. Maar iets over Harbaoui bijvoorbeeld. Je moet zien wat je schrijft op Twitter en met welk doel. Soms is het om een steek te geven, soms gewoon om te lachen."