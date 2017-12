Bayat weet wat Club Brugge en Anderlecht gaan doen deze wintermercato, maar voor de rest....

Foto: © photonews

Mogi Bayat heeft de vinger aan de pols als het aankomt op Belgische transfers. Geen betere man dus om aan te vragen wat er deze winter allemaal gaat gebeuren. En verrassend genoeg verwacht hij geen drukte van jewelste.

Bayat verwacht zeker geen stortvloed aan transfers. "Ik denk dat het eerder rustig zal blijven in België. Ploegen als Genk wachten op de terugkeer van een paar geblesseerde spelers, Gent wil vooral verkopen en Charleroi is blij met wat ze hebben", zegt hij in La Dernière Heure.

Bij de nummers één en twee verwacht hij wel iets. "Club Brugge zal wel een nieuwe doelman willen ja. En Anderlecht, die gaan verschillende posities waar ze te kort komen aanpakken. En ja, daar kan een aanvaller bijzitten", meent Bayat.