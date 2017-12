Spanning voor 'Manchester derby' begint te stijgen: "Een beetje wind en ze vallen om"

Foto: © photonews

Zondag staan de twee rivalen uit Manchester tegenover elkaar op Old Trafford. Een duel tussen de nummers één en twee van het klassement, al heeft City wel al een mooie voorsprong van acht punten op United.

United-coach Mourinho is alvast onder de indruk van The Citizens: “"Ze verdedigen goed en bij balverlies zijn ze goed in de omschakeling. Hun voorhoede is heel dynamisch en ze hebben een aantal fantastische spelers", klinkt het bij Mourinho op de persconferentie.

De Portugees had overigens lof voor zijn collega Pep Guardiola, maar toch is er iets dat hem stoort bij City: “Als je me vraagt waar ik niet van houd, dan zeg ik dat de spelers wel heel makkelijk hun balans kwijtraken. Een beetje wind en ze vallen om."

Relatie met United-fans

Mourinho gaf al meermaals aan dat hij vindt dat de supporters van United hun team te weinig steunen. Nu wil hij daar niet meer op terugkomen: “"Ik word niet betaald om de supporters te bekritiseren, dus daarmee is het klaar. Ik word betaald om ze blij te maken en dat probeer ik elke dag te doen", aldus Mourinho.