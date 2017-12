OHL likt z'n wonden na de zwakke 6 op 15: "We moeten méér honger tonen"

Foto: © photonews

OHL kon zaterdag voor de derde keer op rij niet winnen. De Leuvenaars verloren met het kleinste verschil van Westerlo en blijven achter met een magere 6 op 15.

"De laatste weken geraken we moeilijker in ons spel", analyseerde doelman Nick Gillekens het verlies in de Kempen. "De tegenstander begint stilaan door te hebben hoe we spelen. We moeten zelf creatiever zijn, en méér honger tonen."

We creëerden geen kansen, daar moeten we kritisch over zijn - Koen Persoons

"Westerlo dwong niet zoveel kansen af, maar wij ook niet", pikte Koen Persoons in. "We moeten dus kritisch zijn voor onszelf, want dat we uiteindelijk met 1-0 verliezen mag niet gebeuren."

OHL liet punten liggen tegen Union Saint-Gilloise, Tubeke en nu Westerlo, drie clubs uit de rechterkolom. "We moeten hier als ploeg mee omgaan. In de kleedkamer heerste ontgoocheling, geen gelatenheid. Maar volgende week tegen Lierse telt alleen de zege."