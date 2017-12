🎥 Opmerkelijk: Scheids trekt rood na tackle op James, maar videoref laat speler terughalen

In Duitsland bracht de tweede helft tussen Frankfurt en Bayern München vooral een overvloed aan overtredingen met zich mee. Over ééntje zal nog gesproken worden.

Marius Wolf tackelde langs achteren James Rodriguez onderuit en kreeg rood van de ref. Hij was al de spelerstunnel ingedoken toen de scheids naar de monitor geroepen werd door de Videoref.

Op de beelden zag hij dat de tackle -langs achteren- toch minder kwaad in de zin had dan hij dacht. Wolf werd teruggeroepen en kreeg een gele kaart.

Zo moet het

Dit is de videoref zoals we hem het liefst zien. In België wordt de videoref doorgaans enkel bij grove fouten van de ref zelf in werking gesteld. In Duitsland kan er blijkbaar meer.

Bekijk hieronder de overtreding. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.