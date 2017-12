Unieke eer: Belg verkozen in Beste Elftal Aller Tijden van Newcastle United

Bij Newcastle United vieren ze dit seizoen hun 125-jarig bestaan. Daarbij werd ook het beste elftal aller tijden verkozen. Één Belg is daar samen met Ginola als enige spelers van het vasteland in verkozen.

Philippe Albert is nog steeds een legende in Newcastle en dat bewijst zijn verkiezing in een team met grootheden als Kevin Keegan, Alan Shearer, David Ginola en Paul Gascoigne.

Hij is samen met Fransman David Ginola één van de twee buitenlanders. Bekijk hieronder het legendarische team, met Albert fier centraal in de verdediging. We geven daaronder uiteraard nog eens dé goal die hem die heldenstatus bezorgde mee.