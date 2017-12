Het lukt nu ook tegen de grote clubs: "Waasland-Beveren en Morioka zijn geen eendagsvlieg"

Na een kwartier zag het er even benard uit voor Waasland-Beveren, maar de Waaslanders bogen een 0-1 achterstand tegen Standard nog om in een verdiende 3-1 zege. Coach Philippe Clement was uiteraard blij met die overwinning.

Na een 0 op 9 kon Waasland-Beveren eindelijk nog eens winnen. "Het is niet zozeer een gevoel van opluchting, eerder van fierheid wat de groep gebracht heeft", vertelde Clement op de persconferentie. "Dit was een referentiematch voor ons, want we hebben de voorbije maanden goed voetbal gespeeld tegen de topploegen. We kregen het gevoel dat we niet tegen topclubs konden winnen."

"En dat speelde misschien wel in de hoofden. Daarom was dit een zeer belangrijke wedstrijd voor ons. We pakken drie punten, maar ook de manier waarop was mooi om zien. Voor mij is dit Standard één van de drie beste ploegen in de competitie. Dat is een geweldige boost."

Een geheim voor het mooie voetbal van de Waaslanders heeft Clement naar eigen zeggen niet. "Deze groep is al van in het begin van het seizoen hard aan het werken. Als je Ampomah en Seck ziet spelen, ze hebben grote stappen gezet. De voorbije week heb ik van veel mensen gehoord dat Waasland-Beveren en Morioka een eendagsvlieg zijn. Nu hebben we het ongelijk bewezen."

Croky Cup

Woensdag wacht er de kwartfinale van de Croky Cup. Clement en co moeten op bezoek in Genk. "Waasland-Beveren heeft nog nooit in de halve finale van de Beker van België gestaan. Als we die winnend kunnen afsluiten, dan kunnen we een stukje geschiedenis schrijven. Net als vandaag, want ook tegen Standard hadden we nog niet gewonnen", besluit Clement.