Yaremchuk was van levensbelang voor Gent: "Maar het was niet om over naar huis te schrijven"

Foto: © photonews

Roman Yaremchuk was in de felbevochten zege van AA Gent tegen KV Kortrijk de uitblinker met een doelpunt én een mooie assist. De Oekraïner was vooral voor de rust outstanding.

"Ik ben tevreden met mijn doelpunt en assist, maar de wedstrijd was niet om over naar huis te schrijven", was Yaremchuk eerlijk na de wedstrijd. "Ik weet niet wat er gebeurde in die tweede helft, dit is niet de bedoeling."

Zware match voor de boeg

"Elke helft moet gewoon goed zijn. Als we op de tweede helft afgaan, gaan we het dinsdag in Kortrijk niet makkelijk krijgen. En in die Beker van België moeten we echt doorgaan", ging hij verder.

Het is nog maar de vraag of hij daar aan de aftrap komt. In zijn korte tijd bij AA Gent viel het al op dat hij liever de thuismatchen heeft. "Dat is logisch, in de thuismatchen hebben we onze fantastische fans en die goeie sfeer."