'Ruudje' Vormer Gouden Schoen? Enkel deze spelers lijken cultheld van Club te kunnen dwarsbomen

Foto: © photonews

Het is weer die periode van het jaar: de voetbalfans beginnen hun lijstjes te maken voor de Gouden Schoen. De prestigieuze voetbalprijs van 'Het Laatste Nieuws' wordt uitgereikt op woensdag 7 februari. Mét Ruud Vormer als topfavoriet? En welke concullega's kunnen hem afstoppen? Een van deze 5?

"Vormer Gouden Schoen olé olé!" Het rolde de voorbije weken alweer meer dan eens van de tribunes van Jan Breydel. De onvermoeibare Nederlandse middenvelder is in drie jaar tijd uitgegroeid tot een echte Brugse cultheld. Collectieve prijzen heeft hij intussen al voldoende gewonnen bij Club: de titel, de beker en de Supercup. Kwartfinale Europa League gespeeld en mogen proeven van de Champions League. Wat hem nog rest? Een individuele bekroning.

Koning van de assists

De Gouden Schoen met andere woorden. Vorig jaar was hij al een van de outsiders, maar moest hij het onderspit delven voor zijn prettig gestoorde ploegmaat José 'Joske' Izquierdo en (de afwezige) Lukasz Teodorczyk van Anderlecht. Is het begin volgend jaar wel bingo voor 'Ruudje'? Alomtegenwoordig en constant in zijn prestaties, al goed voor al 11 assists (voor sommigen zelfs 12) en 4 goals.







Een mens vraagt zich af wie de 29-jarige Vormer van de hoofdprijs kan houden? De concurrentie komt hoogstwaarschijnlijk haast uitsluitend uit Brussel. Bij Anderlecht zijn er 5 spelers die - min of meer - in aanmerking komen om de publiekslieveling van de blauw-zwart fans een pad in de korf te zetten:



1) Youri Tielemans

Een van dé architecten van de 34ste paars-witte landstitel. Eindigde als energieke middenvelder met een fenomenaal schot in de dubbele cijfers met maar liefst 13 goals en 12 assists. Héél belangrijk in de competitie, cruciaal in play-off 1. Versierde niet voor niks een toptransfer naar het Franse AS Monaco. Dé grote favoriet om de eerste stemronde binnen te halen.



2) Leander Dendoncker

Dat andere jeugdproduct van Anderlecht was een van de sleutelspelers in de kampioenenploeg van René Weiler. Met zijn drie longen en indrukwekkende fysieke capaciteiten miste hij werkelijk geen minuut. Ook in de Europa League toonde hij zijn immense potentieel, denk maar aan zijn goal tegen Man United. Zal scoren in ronde 1, veel minder in ronde 2.



3) Henry Onyekuru

Vorig seizoen de grote attractie van de leuke promovendus KAS Eupen en het seizoen afgesloten met maar liefst 22 goals, evenveel als die andere topscorer Lukasz Teodorczyk. Everton pikte het Nigeriaanse goudhaantje op en leende hem prompt uit aan Anderlecht. Ook in Brussel al belangrijk geweest met 8 goals. Zal in beide stemrondes (veel?) punten pakken.



4) Sofiane Hanni

Vreemd genoeg niet immens populair bij Anderlecht, maar zijn cijfers spreken boekdelen: de kapitein van RSCA lukte in het titeljaar 14 assists - niemand deed beter - en 10 goals. Heeft als sierlijke artiest hét profiel om de Gouden Schoen te winnen. Ook hij zal vlot scoren in de eerste stemronde, maar zijn wisselvallige prestaties van dit seizoen zouden hem finaal kunnen nekken.



5) Pieter Gerkens

Samen met Stef Peeters de Belgische exponent van een verrassend STVV. Leko ontdekte dat het jeugdproduct van Genk over een neus voor goals beschikt en speelde daar ook op in. Als infiltrerende middenvelder goed voor 14 goals. Vooral in play-off 2 een sensatie. Zijn straffe ontwikkeling bleef niet onopgemerkt en dus sloeg Anderlecht toe. Ook in Brussel sterk bezig.







Wat denk jij? Kan een van deze paars-witte 5 de blauw-zwarte koning van de regelmaat Ruud Vormer afstoppen? En wie zie jij nog dicht eindigen in de verkiezing van de Gouden Schoen? Laat het ons weten in de reacties!