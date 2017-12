🎥 Cristiano Ronaldo geeft 5de Ballon d'Or nog wat meer glans en schiet Real Madrid naar ruime overwinning

Foto: © photonews

Een fantastische week heeft Ronaldo achter de rug met zijn 5de Gouden Bal en een record in de Champions League. Tegen Sevilla wist de Portugees hier een vervolg aan te breiden en hielp hij Real Madrid aan een ruime overwinning.

In de Champions League vestigde Ronaldo een nieuw record door als eerste speler in alle zes de wedstrijden van de groepsfase te scoren. Daarnaast mocht de Portugese ster deze week zijn 5de Ballon d'Or in ontvangst nemen. En Tegen Sevilla zette de aanvaller zijn schitterende week dus verder.

Match al gespeeld in 1ste helft

Ronaldo wou duidelijk zijn Gouden Bal nog wat meer glans geven en was heel gretig. Met 2 doelpunten had hij een groot aandeel in de 5-0 ruststand in het voordeel van Real Madrid. Na rust ging de thuisploeg voorzichtig op zoek naar een zesde treffer en kwam het via Benzema nog dicht in de buurt, maar hij raakte met zijn kopbal de paal.

De wedstrijd eindigde dus op een 5-0 forfaitscore en Ronaldo wist zijn aantal doelpunten in LaLiga te verdubbelen. Door deze ruime overwinning voorkomt de Koninklijke een grotere achterstand op leider Barcelona.