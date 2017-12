Stuivenberg: "We kennen geen gelukkig seizoen tot op heden"

Foto: © photonews

Racing Genk kon nu ook niet winnen tegen hekkensluiter Eupen. Het spel was bedroevend en dat ontkende ook Albert Stuivenberg niet.

"We kennen geen gelukkig seizoen tot op heden", trapt Stuivenberg een open deur in. "Het was een moeizame wedstrijd voor ons, zeker in de eerste helft. We konden onvoldoende kansen afdwingen."

Toch kwam Genk enkele minuten voor de pauze op voorsprong. "Het is ongelooflijk hoe we onmiddellijk daarna de gelijkmaker zomaar weggeven. Eupen heeft geen enkele kans gecreëerd de ganse wedstrijd", sakkerde de coach.

In een iets betere tweede helft kwam Genk nog enkele keren dicht bij de 2-1. "We hadden nog mogelijkheden om een tweede doelpunt te scoren, maar dat lukte niet. De bal valt net niet goed voor ons. We houden 1 punt over aan deze wedstrijd en dat zijn er 2 te weinig."