🎥 Tekent Courtois dan toch bij? "Privésituatie knaagt, maar voor de rest voel ik me heel goed bij Chelsea"

Dat de onderhandelingen tussen Chelsea en Thibaut Courtois betreffende een contractverlenging stroef verlopen is al lang geen geheim meer. In een interview met Stadion schept onze nationale nummer één nu meer duidelijkheid omtrent zijn toekomst.

Courtois is al sinds jaar en dag de onbetwiste nummer één tussen de doelpalen bij Chelsea. De 'Blues' willen hun sluitpost dan ook niet kwijt en zwaaien met een lucratief contract van maar liefst 200 000 euro bruto.

Financiële primeert niet

Voor Courtois is echter niet enkel het financiële belangrijk: "In de pers wordt er altijd over het financiële gesproken. Ik ga niet zeggen dat het geen rol speelt, maar alles moet goed zitten."

Privésituatie

Vooral door zijn privésituatie zit de Rode Duivel met twijfels. Door de breuk met zijn Spaanse vriendin Marta ziet hij zijn dochtertje en zoontje maar zelden. En dan is een terugkeer naar de Primera Division natuurlijk verleidelijk: "Ik wist dat zij terug naar Madrid zou keren, dus dat speelt zijn rol. Ik zie mijn kinderen doodgraag. Wanneer je ze mist, denk je wel eens: zou ik binnen een paar jaar niet gewoon in Spanje gaan voetballen?"

Contractverlenging

Toch denkt Courtois op het einde van het seizoen er samen met Chelsea uit te komen: "Die privésituatie knaagt altijd, maar voor de rest voel ik me heel goed bij Chelsea. Ik zie geen enkele reden waarom ik niet bij zou tekenen. Ik wil op dit moment gewoonweg alles op een rijtje zetten. Er zit geen druk achter. Ik wil voor het einde van het seizoen een akkoord hebben, normaal met Chelsea."