Malinwa houdt adem in: hoe zit het met de blessure van basisspeler?

Het was een schrikbarend moment iets voor het uur in de Versluys Arena in Oostende. Tim Matthys misstapte zich en ging meteen kermend tegen de grond. De vrees voor een ernstige blessure was er meteen.

Matthys zelf kon na de match enigszins positief zijn: "Op het moment zelf vreesde ik meteen voor de kruisbanden, maar ik heb wel geen knak gevoeld. Volgens mijn ploegmaats die hetzelfde al meemaakten is dat een positief signaal."

"Momenteel staat het ook nog niet al te dik, dus valt het misschien nog mee. Maar we zullen het pas weten als we een scan kunnen nemen, vermoedelijk maandag. Tot dan wordt het toch wat afwachten, want ik durf niet echt op die knie te steunen."

Alle ploegmaats hopen dat het meevalt, de medische staff van Malinwa wilde zich niet al te positief uitspreken in de hele zaak. Een letsel aan de kruisbanden kan voorlopig nog niet worden uitgesloten en dan zou een operatie zich opdringen.

Matthys hoopt op het beste: "Ik heb soepele knieën, misschien helpt dat ook wel een beetje. Ik heb nog niet veel blessures gehad in mijn carrière, dat klopt. Een keertje een maand of drie out geweest met een kraakbeenletsel, maar verder ben ik gespaard gebleven. Hopelijk valt het nu ook mee", besloot de ex-speler van onder meer Zulte Waregem, Bergen, Gent en Lierse.