Pietermaat maakte hét verhaal mee van vierde klasse tot... eerste? "Ik heb maar van één ding spijt"

Foto: © photonews

Het sprookje van Beerschot Wilrijk werd al veelvuldig beschreven, maar indien de Antwerpse club de promotie kan vieren naar eerste, wordt het de kers op de taart. Een taart waarvan Pietermaat maar één seizoen moest missen.

Dat seizoen, dat steekt toch een beetje bij de middenvelder. "Als ik van één ding spijt heb, is het dat ik dat jaar in eerste provinciale niet meegemaakt heb", aldus Pietermaat in een gesprek met Voetbalkrant.com.

"Ik denk dat de promotiedroom hard leeft bij iedereen, maar misschien bij mij nog het hardst. Ik kwam mee van vierde naar eerste, ik wou zien tot waar ik meekon." Voorlopig lijkt dat dus goed te gaan.

Van Waltwilder naar Lierse

"Eerste zou ongelooflijk zijn. Van verplaatsingen naar Bree, Waltwilder en Leopoldsburg nu naar Lierse, OHL en Cercle. Als je dat ziet, mag iedereen enorm fier zijn."

Zit er een goed boek in? "Een boek? Ik zei het daarnet toevallig nog, dat ik een boek kan schrijven van alle mooie en bizarre momenten die er geweest zijn. Op vier jaar tijd hebben we toch een heel mooi verhaal kunnen schrijven."