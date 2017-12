Tuur Dierckx is eerlijk over gruwelijke fout van ploegmaat Angban én: "De laatste weken zijn er dingen geschreven die niet waar waren"

Foto: © photonews

Waasland-Beveren won vrijdag overtuigend van een matig Standard (3-1). Tuur Dierckx speelde een sterke match en bekroonde zijn wedstrijd met een knappe assist. Al beseft hij ook dat Waasland-Beveren al vroeg met tien man had moeten staan.

Met de assist op Thelin voor de 2-1 was Dierckx belangrijk voor zijn ploeg. "Ik zag hem lopen en de bal kwam perfect in de loop", zei Dierckx achteraf. "Of het de bedoeling was? Natuurlijk, maar dat hij zo goed ging komen, dat was niet de bedoeling", lachte hij. "Maar ik ben blij dat ik de ploeg aan een overwinning heb kunnen helpen."

Dierckx kreeg de voorkeur op Aleksandar Boljevic en beloonde het vertrouwen van zijn coach. "Ik voel me goed en het gaat steeds beter", klinkt het. "Ik mis nog wat matchritme en vertrouwen, maar dat komt wel door te spelen."

"Als we dit elke week kunnen, dan gaan we heel ver komen"

Waasland-Beveren werd de laatste weken afgeschreven na de 0 op 9. "We proberen elke week goed voetbal te brengen. De laatste weken werden er dingen geschreven die niet waar waren en dat we nooit goed voetbal aan een resultaat konden koppelen. Ik ben blij dat dat vandaag wel is gelukt. Als we dit elke week kunnen, dan gaan we heel ver komen."

Ook over de fout van zijn ploegmaat Angban op Agbo had Dierckx nog iets te zeggen. De middenvelder ging over de bal fors door op het been van de Standard-speler en kwam weg met geel. "Angban moest er inderdaad af", bekende Dierckx. "Hij wilde de bal spelen, maar dat had altijd rood moeten zijn."