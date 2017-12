Vazquez heeft nog contact met zijn maatje bij Brugge: "Hij is triest"

Victor Vazquez staat op het punt om kampioen te spelen in de Amerikaanse MLS met Toronto FC. De voormalige spelverdeler van Club Brugge houdt wel nog contact met enkele ex-ploegmaats, vooral met Lior Refaelov.

Vazquez zit in met de situatie van de Israëliër. "Ik hoor hem vaak, net als ­Izquierdo en Ryan. Rafa is triest. De situatie is niet makkelijk voor hem", zegt Vazquez in Het Nieuwsblad.

Misschien kan Refaelov ook naar de MLS? "Maar de MLS is alleen interessant als je ­Designated Player bent (een speler die een hoger loon kan krijgen dan het loonplafond, daarvan zijn er drie per ploeg). Ik ben dat ook niet, maar ik word het wel als een van DP's hier vertrekt. En ik heb nog loon van in Mexico. Want anders is het hier niet vet qua geld. Al is dat niet het belangrijkste. Ik ben hier happy en dat telt."