Geen Berrier of Croizet geselecteerd: wie vangt het ontbreken van spelmaker het beste op?

KV Oostende en KV Mechelen openen om 18 uur het zaterdagvoetbal. Beide teams kunnen een driepunter goed gebruiken om de positieve trend verder te zetten. Spanning verzekerd.

KV Oostende is onder nieuwe coach Custovic goed bezig en het kan mits een overwinning tot op twee punten van Waasland-Beveren en Standard komen. Dan lijkt play-off 1 nog steeds een mogelijkheid te zijn voor de Kustboys.

Puzzelen

Custovic zal wel een erg moeilijke puzzel moeten leggen. Centraal in de verdediging heeft hij nauwelijks opties: Lombaerts is out, Tomasevic geschorst, Rozehnal om persoonlijke redenen naar Tsjechië en Bossaerts net terug van ziekte en niet geselecteerd. Puzzelen dus. Franck Berrier zit opnieuw niet in de selectie.

Bij KV Mechelen minder slecht nieuws uit de ziekenboeg, al zijn Tomecak en Vitas nog out en Croizet opnieuw niet opgenomen in de selectie. Hij kan naar Kansas en Malinwa is volgens Gazet van Antwerpen bereid mee te werken aan een transfer.