Van Holsbeeck met een sneertje richting Club Brugge: "Niet zoals bij ons"

Foto: © photonews

Anderlecht en Club Brugge zijn de twee grootste ploegen in België en onderling heerst er een grote rivaliteit. In een interview met Het Laatste Nieuws merkt Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck een groot verschil op tussen paars-wit en Club Brugge.

Zo zouden ze bij Anderlecht het verleden meer overdragen en koesteren dan bij Club Brugge. Volgens Van Holsbeeck hoort er bij de Brusselaars meer traditie: "Grootvader vertelde aan zijn zoon over Paul Van Himst, en de kleinzoon hoorde de verhalen over Juan Lozano - die jongen dweept nu op zijn beurt met Youri Tielemans."





"Het DNA van Anderlecht - schoon voetbal gebracht door iconische spelers - is zo altijd in het stadion blijven hangen. Club Brugge keert veel minder terug naar zijn glorieperiode. Ja, als Ernst Happel zoveel jaar dood is, eert men er nog eens zijn helden, maar 't is niet zoals bij ons", klinkt het bij de manager van Anderlecht.