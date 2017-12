'De BOB-campagne is goed begonnen': dit had Bob Peeters te zeggen over z'n eerste zege met Westerlo

Foto: © photonews

Een eerste wedstrijd, en een eerste driepunter. Beter kon Bob Peeters niet aan zijn tweede avontuur bij KVC Westerlo beginnen. De Kemphanen hielden zaterdagavond tegen Oud-Heverlee Leuven de punten thuis.

"De BOB-campagne is goed begonnen", opende de moderator de persbabbel van de coaches met een kwinkslag. "We startten inderdaad goed", lachte Peeters. "We dwongen voor rust de beste kansen af en maakten een goeie goal."

Wat we na rust klaarspeelden in balbezit, deed pijn aan de ogen

"Na rust sloop er paniek in de groep, en bracht OHL nog heel wat kwaliteit in de ploeg. Onze verdedigers stonden goed op hun lange ballen in de box. Wij vergaten dan weer onder counters uit te spelen. Wat we klaarspeelden in balbezit deed pijn aan de ogen."

Toch hield Westerlo zijn 1-0 van voor de rust vast. "Er is weer een connectie, ook met onze fans. Daar kunnen we op voorbouwen. We beginnen weer van nul. We gaan nu scherp trainen richting de wedstrijd tegen Cercle Brugge. Dan kunnen we hopelijk met en iets beter gemoed de winterstop in."