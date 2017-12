Vanderhaeghe begrijpt Matton: "Mentaal is dat moeilijk, al die blessures, maar op het veld zag je zijn klasse"

Thomas Matton besliste op vrijdag om zijn actieve voetbalcarrière met onmiddellijke ingang te stoppen. Hij gaf aan dat blessures niet de hoofdreden waren, al lijkt coach Vanderhaeghe daar wel de hoofdreden in te zien.

"Hij was aan het sukkelen met heel veel kleine blessures", aldus Vanderhaeghe. "Mentaal is dat na al die jaren moeilijk. In ieder geval verliezen we een heel goeie speler."

Een speler die Vanderhaeghe ook door en door kende. "Thomas ken ik natuurlijk al langer. Als hij op het veld stond, zag je zijn klasse. Het is heel jammer dat men hem in Gent niet zoveel op het veld gezien heeft. Hij zat hier qua voetbaltalent op zijn plaats."

Matton had de beste conditie van heel de ploeg -Yves Vanderhaeghe

Toen Vanderhaeghe aankwam, maakte Matton meteen indruk. "Hij heeft de beste conditie van de hele ploeg. In de week waarin ik aankwam, trainde hij de hele week en was hij outstanding. Hij mocht dan ook twee keer meteen invallen van mij. Dat zegt genoeg, als je iemand in drie trainingen kan overtuigen..."