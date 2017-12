Achtste clean sheet voor Bolat: "Met een gelukje, maar dat mag ook wel eens"

Het heeft veel moeite en vechtlust gevergd, maar Antwerp wist tegen Moeskroen wel een verdiende zege te behalen. Doelman Sinan Bolat speelde daar ook een grote rol in. "We wisten hoe belangrijk het was om afstand te nemen van de concurrenten", zei hij achteraf.

"Je kunt deze wedstrijd een beetje vergelijken met die tegen Mechelen: gesloten en weinig kansen, maar gelukkig kunnen we nu wel drie punten thuishouden", zei Bolat. "Dat doelpunt had al veel vroeger kunnen vallen, maar we mogen heel tevreden zijn."

De Antwerpse muur

De doelman staat nu met acht schone leien bovenaan de clean sheet-lijst. "Heel leuk. Dat is natuurlijk niet enkel mijn verdienste, de verdedigers en de hele ploeg doen hun job uitstekend. Hopelijk volgen er nog."

Antwerp had het geluk wel een beetje mee. "Jazeker. Die twee ballen tegen de paal hé, maar het mag wel een keertje meezitten ook", lachte Bolat.

We zitten goed op schema, maar je zult hier van niemand horen dat we voor play-off 1 gaan

Volgens coach Bölöni is het hoofddoel van degradatie vermijden voltooid. Is play-off 1 het volgende doel? "Je zult hier van niemand horen dat we voor play-off 1 gaan. We doen het al een heel seizoen wedstrijd per wedstrijd, zondag wacht ons eerst Zulte Waregem", bleef Bolat er rustig onder.