Anthuenis geeft Vanhaezebrouck raad: "Zijn verdedigende taak kan door een ploegmaat overgenomen worden"

Hein Vanhaezebrouck heeft het voor tactisch begaafde spelers. Henry Onyekuru hoort daar niet bij, maar de Nigeriaan heeft wel de individuele klasse om een wedstrijd te beslissen. Daarom zou Aimé Anthuenis hem meer aanvallende vrijheid geven.

Vanhaezebrouck vindt dat Onyekuru de looplijnen nog niet beheerst en daar heeft hij hem al een paar keer over aangesproken. Onyekuru moest tegen Celtic bijvoorbeeld in de spits gaan spelen, maar trok al snel naar de linkerflank.

"Persoonlijk ben ik fan van Onyekuru", aldus Anthuenis in De Zondag. "De manier waarop hij de rechtsachter van Celtic dolde was indrukwekkend. Mijn inziens is hij op zijn best als op intuïtie kan voetballen en op de helft van de tegenstander. Zijn verdedigende taak kan door een ploegmaat overgenomen worden."