Vraagt u zich af waar Boussoufa zit? Wel, hij speelt woensdag tegen Real Madrid

Momenteel is het WK voor clubs aan de gang in de Verenigde Arabische Emiraten. Gisteren werden de kwartfinales afgewerkt en Al Jazira won daarin met 1-0 van het Japanse Urawa Red Diamonds. Bij Al Jazira spelen ook enkele bekende jongens...

Al Jazira, de club met dezelfde eigenaar als Manchester City, plaatste zich dus voor de halve finales tegen Real Madrid op woensdag. Bij de ploeg uit de Verenigde Arabische Emiraten speelt ook ene Mbark Boussoufa, ex-Anderlecht.

De Marokkaan is er één van de vedetten van de ploeg en werd net als Romarinho - die met Corinthians het WK voor clubs al eens won - door Mitch Bakkovens (de manager die ook erg actief is in België) naar Al Jazira gehaald. Henk ten Cate (ex-Barcelona en Ajax) is er trouwens coach.

De andere halve finale gaat tussen het Mexiaance Pachuca en het Braziliaanse Gremio.