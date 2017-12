Anderlecht wacht geen makkelijke namiddag: "Charleroi uit of thuis? Dat blijft hetzelfde"

Foto: © photonews

Anderlecht-Charleroi is altijd een geanimeerde wedstrijd. De Carolo's zijn nooit een makkelijke tegenstander voor de Brusselaars. Benieuwd of ze hen deze keer in eigen huis een pad in de mand kunnen zetten.

Hein Vanhaezebrouck kan waarschijnlijk geen beroep doen op Kara Mbodji. De Senegalese verdediger liep een spierblessure op tegen Celtic en had daar vrijdag nog te veel last van. Voor de rest is iedereen fit, behalve natuurlijk Najar, die maandag met de beloften herneemt.

"Het maakt tegenwoordig niet uit of Charleroi uit of thuis speelt", meent Hein Vanhaezebrouck. "Dat bewijzen hun cijfers. Vroeger moesten ze het vooral hebben van hun collectief. Nu hebben ze een paar jongens die overal het verschil kunnen maken. Ze hebben veel individuele klasse."

Lukebakio?

Eén van die jongens, een oude bekende van het Astridpark, lijkt er wel niet te gaan bij lopen. Dodi Lukebakio is nog niet helemaal hersteld van zijn enkelblessure, maar de beslissing daarover wordt pas vandaag genomen.