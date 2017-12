Afgang in eigen huis: Anderlecht krijgt pijnlijk pak rammel en ziet nummers 1 en 2 uitlopen

Anderlecht heeft een complete non-match gespeeld thuis tegen Charleroi. Het was bij momenten beschamend om te zien. Als ze tegen een goed georganiseerd blok staan, hebben de Brusselaars nog steeds geen oplossingen. Felice Mazzu en zijn Carolo's gingen feestend de bus op...

Quasi apocalyptische omstandigheden in het Astridpark voor de match: de regen viel met bakken uit de hemel. Een voorbode van wat Anderlecht op het veld ging brengen? Inderdaad! Hein Vanhaezebrouck liet in zijn pre-matchinterview weten dat hij verwachtte dat Charleroi zou gaan verdedigen "zoals altijd".

Deschacht schlemiel

Werd hij daar even voor afgestraft... Paars-wit maakte absoluut niks klaar en na een dik kwartier ging het helemaal fout. Deschacht gaf de veel snellere Rezaei een - ok, lichte - duw en de bal ging op de stip. De Iraniër werkte ook perfect af. Maar de lijdensweg van Vanhaezebrouck was nog niet gedaan.

Deschacht ging immers solliciteren naar een tweede gele kaart en ref Visser liet hem die ook zien. De thuisploeg met tien en de bezoekers die bloed roken... De beste kansen waren heel die eerste helft voor de Carolo's: Rezaei en Benavente lieten ze liggen. Het grootste wapenfeit van Anderlecht die eerste helft was een goeie combinatie, telkens met een zwak schot aan het einde.

Kums maakt het af... voor Charleroi

Niets op aan te merken eigenlijk, Anderlecht mishandelde op bepaalde momenten de bal, terwijl Charleroi die meer liefkoosde als ze hem eens hadden. Een haat-liefde-verhouding tussen zoveel technisch goeie spelers en hun favoriete ronde ding, die Brusselaars.

Vanhaezebrouck probeerde het op te lossen door in de tweede helft met zijn vertrouwde driemansverdediging te spelen en Gerkens dus naar de kant te halen voor Josué Sa. Maar de bal weende nog steeds. Het leer moest zich mismeesterd gevoeld hebben door jongens als Hanni en Onyekuru...

Als je geen enkele deftige kans kan bijeen voetballen in eigen huis, dan heb je toch een serieus probleem als topclub. Zelfs als je met tien staat... En Charleroi maakte het nog erger door een dik kwartier voor tijd de 0-3 te scoren via Benavente. Weer niet goed verdedigd trouwens.

Het stadion was al half leeg toen Onyekuru de 1-3 aantekende... En die misten ook nog de rode kaarten (twee keer geel) voor Baby en Teodorczyk. De Pool is dus ook geschorst voor de match in Brugge.