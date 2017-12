🎥 Antwerp laat fans nagenieten van fantastische heenronde met dit compilatiefilmpje

Antwerp won zaterdagavond tegen Moeskroen en nestelt zich zo nog wat steviger in de top zes van het klassement. Wat een seizoen van The Great Old tot nu toe. Naast de puike sportieve prestaties was er ook nog de realisatie van de prachtige nieuwe tribune.

Dit alles mag niet zomaar gepasseerd worden, vindt Antwerp. Daarom heeft stamnummer één nu ook een filmpje op hun sociale media gezet waarin ze een compilatie maken van hun eerste straffe seizoenshelft. Met enkele flitsende actiebeelden, beelden van de fantastische supportersbeleving op de Bosuil en bouw van de nieuwe tribune, willen ze de supporters alvast warm maken voor het tweede deel van de competitie.