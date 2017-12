🎥 Giroud sleept nog een puntje in de brand voor Arsenal door late goal bij Southampton

Arsenal heeft na de nederlaag van vorige week tegen Manchester United, nu opnieuw met de punten gemorst. The Gunners moesten zich tevreden stellen met een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Southampton.

Al na 3 minuten was Arsenal op achtervolgen aangewezen na een blunder van formaat in de Londense verdediging. Charlie Austin pakte het vroege kerstgeschenk met alle plezier uit. Doelrijpe kansen vielen er voor 'the Gunners' nauwelijks te noteren en het was Southampton die met nog twee goeie mogelijkheden het dichtst bij een tweede treffer was.

Tot in minuut 88. Toen was het moment van de onvermijdelijke Oliver Giroud gekomen. De Franse spits heeft een patent op scoren als invaller en deed dat nu alweer met een knappe kopbalgoal in de verste hoek. Zo sleepten de bezoekers alsnog een puntje in de brand.

Arsenal blijft zo gedeeld vijfde in de Premier League, met evenveel punten als Liverpool (29). Die spelen later zondagmiddag nog en kunnen mits winst dus drie punten uitlopen. De ploeg van Arsène Wenger telt maar liefst 14 punten achterstand op koploper Manchester City, die de kloof kan uitdiepen tot 17 punten mits winst in de derby tegen United.

Bekijk hieronder nog eens de late gelijkmaker van Giroud die Arsenal alsnog een puntje opleverde: