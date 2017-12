Nainggolan lijdt duur puntenverlies met AS Roma, Mertens kan koppositie overnemen van Juventus

Dinsdagavond werd AS Roma nog groepswinnaar in de Champions League, na een 1-0 overwinning tegen Quarabag. Zondagmiddag moesten de Romeinen het in de Serie A opnemen tegen middenmotor Chievo Verona.

Na het scoreloos gelijkspel tussen de nummer één (Internazionale) en nummer twee (Juventus), rook AS Roma zijn kans om zich terug in de titelstrijd te mengen.

Roma slaagde er echter niet in om te scoren ondanks het overwicht en tal van kansen. Vooral de thuisdoelman Sorrentino keepte een erg sterke partij en hield de 'Giallorossi' meermaals van een doelpunt.

Sorrentino houdt Chievo recht met een knappe dubbele save! 👏 #ChievoRoma pic.twitter.com/ZQiRZjX5KK — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 10 december 2017

Nainggolan speelde de volledige negentig minuten voor de bezoekers en pakte een gele kaart. AS Roma blijft zo vierde met 35 punten. Dat zijn er drie minder dan Juventus (38) en Napoli (38) en vijf minder dan leider Inter Milan (40).

Eerste plaats voor Mertens?

Het Napoli van Dries Mertens speelt zondagmiddag wel nog thuis tegen Fiorentina. De Napolitanen kunnen mits winst dus over Juventus springen en de koppositie grijpen in de Serie A.