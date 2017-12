Ook afwachten in 1B: Tubeke-Beerschot Wilrijk dreigt niet door te gaan, maar Ratten zullen toch moeten vertrekken

Foto: © photonews

Om 16u staat in 1B Tubeke-Beerschot Wilrijk op het programma. In Waals-Brabant is er echter ook een hoop sneeuw gevallen en Tubeke heeft geen veldverwarming. Het wordt dus afwachten.

Beerschot Wilrijk heeft nog geen zicht op de situatie, maar zal toch moeten vertrekken. "Telefonisch onderhoud met de clubverantwoordelijken in Tubeke leert dat ook de grasmat van het stade Leburton onder een wit sneeuwtapijt ligt. Momenteel is het nog onduidelijk of de wedstrijd wordt gespeeld of er een afgelasting volgt", klinkt het op de clubwebsite.

"Het is in principe de scheidsrechter van dienst die de uiteindelijke beslissing neemt, en die wordt pas rond 14 uur in Tubeke verwacht."