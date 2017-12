Succesvolle tandem De Ceulaer-Naessens bezorgde Westerlo sinds lang nog eens een zege: "We voelen elkaar blindelings aan"

Met zijn zevende van het seizoen bezorgde Jens Naessens Westerlo zaterdag een nieuwe zege. De treffer van de Westelse topschutter volstond om Oud-Heverlee Leuven over de knie te leggen.

"Dit was een verdiende overwinning", reageerde de doelpuntenmaker na afloop. "In de eerste helft dwongen we de beste kansen af. We zijn er natuurlijk nog niet. We blijven concurrent Tubeke nauwlettend in de gaten houden."

De terugkeer van Benji De veld in de basis wierp zijn vruchten af. "We voelen elkaar zeer goed aan", aldus Naessens. "Dat zag je eerder dit seizoen al, en ook nu weer."

Zowel op als naast het veld klikt het tussen ons

Ook De Ceulaer zelf voelt zich goed aan de zijde van Naessens. "We vinden elkaar blindelings (zo bleek ook bij de 1-0, zie onder). Zowel op als naast het veld klikt het tussen ons. Westerlo heeft een goeie groep, 'allemaal samen' willen we deze club in 1B houden."