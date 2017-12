Geduld van uitstekende Verstraete raakt op: "Hier moet een oplossing komen"

Birger Verstraete mocht dankzij de afwezigheid van de geschorste Esiti nog eens in de basis starten bij AA Gent. Dat was enorm lang geleden, het geduld van de middenvelder werd danig op de proef gesteld.

"Ik vond het goed, zonder meer", aldus Verstraete over zijn prestatie. "Ik heb hier nog niet vaak op het middenveld gespeeld en als ik de kans krijg, moet ik me tonen."

Verstraete speelde onder Vanhaezebrouck vaak op de rechterflank en kwam onder Vanderhaeghe amper in actie. "Ik heb geluk dat ik sterk ben in 't kopke. Het is niet de makkelijkste periode geweest voor mij. Mijn geduld raakte op."

Hier moet een oplossing voor komen -Birger Verstraete

"Het duurde erg lang en ik kreeg het op mijn heupen. Hier moet een oplossing voor komen." Het woord uitleenbeurt wil hij nog niet expliciet in de mond nemen, maar hij hint er wel naar. "Ik ben jong en ik weet wat ik kan, als de speelmogelijkheden beperkt worden, moet je oplossingen zoeken."

Tegen Standard is Brecht Dejaegere alvast geschorst, dus kan Verstraete uitkijken naar nieuwe speelminuten. "Ik vind het jammer voor Brecht, maar ik wil zoveel mogelijk spelen."