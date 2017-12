Gaat Club Brugge-Lokeren door? "We doen er alles aan"

Foto: © Photonews

De match tussen Club Brugge en Lokeren vat reeds aan om 14u30 en het veld en de toegangswegen naar Jan Breydel hebben ook een witte laag gekregen. Club Brugge doet er alles aan om de match te laten doorgaan.

“Deze nacht en deze ochtend viel er heel wat sneeuw in Brugge”, aldus Club Brugge. “Ook op dit moment valt er nog steeds sneeuw. In afwachting van meer informatie van de kalendermanager bij de Voetbalbond wordt bij Club met man en macht gewerkt om het veld sneeuwvrij te krijgen.”

Om 11u15 zette Club een update: "Volgens de meest recente weersvoorspellingen zal de sneeuw overgaan in regen met positieve temperaturen en het smelten van de sneeuw tot gevolg. Voorlopig gaan we er nog steeds van uit dat de wedstrijd kan doorgaan. We roepen de supporters wel op uiterst voorzichtig te zijn op de baan. Een nieuwe update volgt binnen het uur."