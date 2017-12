Club Brugge loopt verder uit in 2e nationale vrouwen, OH Leuven (even?) voorbij Genk

Foto: © Leo Stolck

Ook tweede nationale in het vrouwenvoetbal gaf op zaterdag weer flink wat leuke wedstrijden op. En enkele teams mochten meer dan tevreden zijn.

In tweede nationale A blijft Club Brugge baas. Het won met het kleinste verschil bij Zulte Waregem B en loopt door het puntenverlies van Egem bij Cercle nog verder uit in de stand. Zwevezele - dat nog een match tegoed heeft - en Egem volgen nu al op acht punten.

Onderin het klassement boekte Sottegem een belangrijke zege bij Sinaai, waardoor het team naast Brakel komt in de stand met zeven punten. Beveren blijft laatste met 3 eenheden, Anderlues gaf algemeen forfait voor de start van het seizoen.

2e nationale B

Racing Genk B speelde niet in tweede nationale B, waardoor OH Leuven met 34 op 36 de nieuwe leider is. Genk heeft wel 33 op 33, dus het duel tussen beiden volgende week kan wel eens erg belangrijk gaan worden.

Ook KV Mechelen, Louwel en Tongeren hielden de punten thuis. Malinwa blijft zo derde in de stand, op respectabele achterstand van de top-2 weliswaar.

