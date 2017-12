Club knalt in geen tijd voorbij Lokeren, Clasie maakt indruk

Foto: © photonews

Club Brugge heeft het op een dikke tien minuten kunnen klaren tegen Sporting Lokeren. De Bruggelingen flitsten in het eerste halfuur en daarna ging de rem erop.

De sneeuw was net op tijd van het veld in Jan Breydel om de wedstrijd op tijd te laten doorgaan. Tijd om koud te krijgen had het stadion echter niet. Na een veelbelovende eerste actie van Lokeren-kapitein De Ridder, ging de bal er aan de overkant in.

Het was Wesley die met een sterk staaltje lichaamsbeheersing op rechts in balbezit kwam. Een tik naar Vormer was voldoende om de Lokerse defensie van de wijs te brengen. De Nederlander legde nog eens opzij naar Vanaken die de 1-0 al in de tweede minuut tegen de touwen joeg.

Een uitstekende start voor Club dus dat bleef drukken en kon profiteren van dramatisch verdedigen bij Lokeren. Vooral het niveau van Rassoul liet te wensen over.

We hadden te doen met Filipovic, zo rond minuut elf in de wedstrijd. Hij haalde een gemaakt doelpunt van Vormer nog van de lijn en vloog zelf de netten in. Zijn heldendaad werd niet beloond want de vrijstaande Poulain kon de hoekschop van Vormer in doel koppen.

Assistkoning Vormer, schrijf het maar op

Het was al de dertiende en veertiende assist van Vormer in deze jaargang. Als de eerste achtervolger, Morioka, aan acht zit, dan weet je het wel.

We moeten het ook nog over Jordy Clasie hebben. De Nederlander kreeg van Leko zijn eerste basisplaats en maakte enorm veel indruk. Zo zette hij de 3-0 van Diaby op met een dubbele balrecuperatie. Clasie was overal, aan die jongen gaat Club nog plezier beleven.

De wedstrijd was bij de rust al gespeeld en Club Brugge nam gas terug met het oog op de bekerwedstrijd tegen Charleroi (woensdag) en de topper tegen Anderlecht (zondag). Een eergierig Lokeren knokte zich nog verdienstelijk naar de 3-1 via De Ridder en Leko gunde Vanlerberghe en Refaelov een half uur speeltijd.