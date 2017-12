Coosemans en Rits leggen uit wat er nieuw is bij Malinwa: "We hebben diep gezeten"

Foto: © photonews

KV Mechelen heeft een prima zaak gedaan in het klassement door de overwinning in Oostende. Het loopt zes punten uit op hekkensluiter Eupen en zit opnieuw in een mooi pelotonnetje van ploegen. En dus straalden de meeste Malinwa-gezichten met recht en reden.

"Het ziet er goed uit, als je ziet vanwaar we komen. We hebben laatste gestaan en voorlaatste, dan is het goed dat we nu wat loskomen", beseft Colin Coosemans.

"Wie de ster of de held is? Het is goed dat het altijd wel iemand anders is die uitblinkt en dat we met z'n allen goed vechten voor elkaar. We spelen en leven meer als een groep."

Belangrijke stap voor ons

Een idee dat gedeeld wordt door vele andere spelers. Ook doelpuntenmaker Mats Rits was tevreden: "Al waren we misschien te slordig in het uitspelen van de omschakelingen, waardoor het bibberen bleef tot de laatste minuut. Mijn doelpunt? Ik weet niet precies hoe ik hem maakte, maar dat zijn de mooiste goals."

"Maar goed, op dit moment is de manier waarop niet altijd het belangrijkste. De drie belangrijke punten zijn binnen. Dit is een belangrijke stap en we zijn aan een goede reeks bezig. We hebben diep gezeten, dus moeten we nu ook rustig blijven. Met Kortrijk en Lokeren nog in 2017 moeten we zeker nog wat punten rapen."