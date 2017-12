Crisis compleet in Genk: supporters blijven weg, Trossard en Stuivenberg reageren

Foto: © photonews

Het gaat van kwaad naar erger met KRC Genk. De heropstanding met overwinningen tegen Anderlecht en Club Brugge was van korte duur. De supporters uiten hun ongenoegen en blijven weg.

"Het ergste voor ons is dat de relatie met de supporters momenteel weg is", klonk het bij technisch directeur Dimitri De Condé twee maanden geleden voor de topper tegen Anderlecht.

Stuivenberg redde zijn hachje met winst tegen paars-wit en Club Brugge, maar wat daarna volgde was ronduit slecht. En het gaat van kwaad naar erger. Tegen KV Mechelen en Eupen het bij momenten dramatisch. Zo erg zelfs dat de tribunes in de Luminus Arena leeglopen. De fans zijn het beu. En zij die toch kwamen opdagen, lieten duidelijk hun ongenoegen horen.

Tegen Eupen kwamen minder dan 12000 supporters opdagen. We hoeven er geen tekening bij te maken. De kritiek op Stuivenberg wordt stilaan onhoudbaar, het bestuur laat begaan. Dan maar een oproep van de coach onder vuur en de terugkerende Leandro Trossard.

"De enige manier om deze situatie positief om te draaien, is met de steun van de supporters", aldus de Nederlandse oefenmeester.

"Niemand is tevreden met deze resultaten, maar we laten de kopjes niet hangen", verzekert Trossard. "Wij wilden er absoluut vol voor gaan. Het is belangrijk dat de supporters ons blijven steunen en dat ze aanwezig zijn. Ik hoop dat ze dat blijven doen."