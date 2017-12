De Hel van Deurne Noord: "Geen enkele ploeg moet denken dat ze hier zomaar komen winnen"

55 dagen. Zo lang was het al geleden dat Antwerp nog een keer drie punten kon pakken voor de eigen supporters. Tegen Moeskroen was het eindelijk zover, dankzij het enige doelpunt van kapitein Faris Haroun.

"We moeten de hele ploeg bedanken. Echt iedereen heeft er zwaar voor gevochten", zegt Haroun. Hoe het voelt om matchwinnaar te zijn? "Niet speciaal. De laatste weken heb ik telkens één grote kans en altijd is het nét niet. Het doet wel eens deugd dat hij er nu toch ingaat."

Met eender welk ledemaat mag die bal in doel gaan

Antwerp probeerde het op allerlei manieren en uiteindelijk resulteert de minst mooie in het enige doelpunt. "Het was nogal een warrige fase. Ik wist dat Jelle zijn duel ging winnen en was dus attent genoeg voor de rebound", beschouwt Haroun na.

Verdiende overwinning

"Ik heb respect voor Moeskroen. Zij speelden het spel dat wij ook soms spelen: goed verdedigen en counteren. Voor de rust hadden we het er een beetje moeilijk mee, maar daarna hadden we eigenlijk zelfs al vroeger kunnen scoren. Zeker verdiend."

Zo is de mindere thuisreputatie ook een beetje hersteld. "Zeker voor onze supporters doet dit deugd. En we willen natuurlijk ook niet dat andere ploegen denken ‘we zullen hier eens even komen winnen’." Geloof ons, Faris, na zaterdagavond zal geen enkele ploeg dat nog denken.